クレジットカードにはいくつかのランクがあり、最上位のカードは「ブラックカード」と呼ばれることがあります。ブラックカードを保有するためには、高年収が必要と考える人は少なくないでしょう。 今回のケースでは、年収500万円の40代会社員がブラックカードの保有に興味を持っています。本記事では、ブラックカードと年収の関係について解説します。 ブラックカӦ