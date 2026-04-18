サントリービバレッジ＆フード（東京都港区）が「ギルティ炭酸 NOPE」を今年3月24日に発売し、同社の炭酸飲料史上最速となる発売1週間で出荷本数2000万本を突破し、人気となっています。同商品は、高カロリー・高脂質・高糖質で「太る」「体に悪い」と理解しながらも、おいしさや満足感からつい食べてしまう料理「ギルティフード（背徳グルメ）」との相性の良さがSNSなどで騒がれています。そこで、同社ブランドマーケティング本