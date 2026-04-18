くりぃむしちゅーの有田哲平が１７日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。コンビ名を改名した直後にあった超過酷なロケを告白した。この日はお笑い芸人のビビる大木、モデルの横田真悠、ＡＣＥｅｓの浮所飛貴と東京・池袋の名店を巡るロケ。これまでの過酷だったロケについて『海砂利水魚』からコンビ名を変えた直後に来た仕事だったと告白。「『いきなり黄金伝説。』って番組があった。過酷なロケをする番