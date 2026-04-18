記事ポイントイオンモール橿原3階ペテモ内に、P’s-first橿原店がリニューアルオープン。獣医師や愛玩動物看護師が見守る健康管理体制で、安心してペットと出会えます。店舗相談に加えて動物病院やしつけサービスまで、迎えた後の暮らしまでサポート。 奈良・橿原エリアでペットとの暮らしを考えている人にうれしい店舗が、イオンモール橿原3階のペテモ内にリニューアルオープンしました。買い物ついでに立ち寄れる好立地で、