四球を選べているのは好材料だ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆は、ルーキーシーズンの開幕から3週間が経過した現在、レギュラーでの出場を続けながら打率.167（19試合終了時点）と不本意な成績に留まっている。本塁打こそ出ているものの、現地時間4月16日のレイズ戦では、今季3度目の1試合3三振を喫するなどパフォーマンスの波は小さくはない。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を