子育て情報を発信しているみずもとまいさんの漫画「子どもが意地悪になる大人の接し方」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む小学生の子たちと遊んでいるとき、ゲームに負けたくなくてルール違反をしてしまった5歳の娘。すると1人が「そんなんで社会でやっていけると思ってるの！？」と娘を強く注意して…という内容で、読者からは「ハッとさせられました」「子どもって大人の