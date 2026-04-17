元プロレスラーの長州力（７４）が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。無免許で乗用車を運転し、赤信号を無視したとして書類送検された長州小力（５４）について語った。事件が報道された後、長州のもとに小力から電話があって事態を把握したという。ソファに座った長州は「（小力から）電話かかってきたから。久しぶりに。ビックリしちゃった。ご迷惑をおかけしましたって」と淡々とした口調で語り「交通違反だ