避難生活での身体的、肉体的負担や病院の機能停止による治療の遅れなど、災害が間接的に影響して亡くなるケースをさす「災害関連死」。熊本県によると、熊本地震の犠牲者は約8割の225人が関連死によるものでした。適切な対応をすれば防ぐことができたともいわれる災害関連死。地震から10年、4歳の娘を亡くした母親が医療従事者に伝えたこととは。16日に行われた熊本地震の犠牲者を悼む追悼式。合志市に住む宮粼さくら