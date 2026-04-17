「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみのロングセラー商品「かっぱえびせん」から、青のりと焼きのりの2種類の「のり」に、香ばしいごま油を加えた「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」を4月27日に全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、5月11日に発売する。1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者