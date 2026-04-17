【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のトレーラー「We walkin’ here」を公開した。 ■“Chosen Family（選ばれた家族）”をテーマに、メンバーの強い絆を表現 LE SSERAFIMは、『PUREFLOW』pt.1トレーラーを通して、恐怖心に向き合いながら経験した変化と成長を語る。恐怖心を抱きながらも最終的に前進することを選んだ背景に