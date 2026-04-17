お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。水着姿を公開し、反響が寄せられました。【写真】鬼越トマホーク金ちゃんの肉体「身体がだらしなくない！！」金ちゃんは「ありがとう宮古島」とつづり、1枚の写真を投稿。エメラルドグリーンの海に入った金ちゃんと2人の息子が写っている、爽やかな家族ショットです。金ちゃんは水着姿で上半身裸ですが、X上ではその肉体に注目が集まりました。コメ