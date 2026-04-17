欧州株昨日までの高値圏を維持、一部の調整の動きも 東京時間16:28現在 英ＦＴＳＥ100 10578.66（-11.33-0.11%） 独ＤＡＸ24193.25（+38.78+0.16%） 仏ＣＡＣ40 8280.51（+17.81+0.22%） スイスＳＭＩ 13206.91（+33.74+0.26%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:28現在 ダウ平均先物JUN 26月限48887.00（+120.00+0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限