人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが17日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。【写真】“実用性バツグン”な見開きファイル、ペンケース、ジッパー袋など一覧投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が4月にまたまた登場」とのコメントとともに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・ラッコ・古本屋らが登場するカラフルな「A5見開きファイル」「ミ