【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が4月15日、自身のInstagramを更新。交際中の河村叶翔（かわむら・かなと）との大阪旅行の様子を投稿し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美男美女カップル、顔が超接近 密着2ショット◆“かなりのカップル”、大阪旅行で2ショット相塲は「＃旅行」のハ