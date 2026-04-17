ONE OK ROCKが、ライブEP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を4月30日に配信リリースする。 （関連：ONE OK ROCK Takaが多くの人に支持される理由誕生日を機に紐解くカリスマ性と親しみやすい人柄） 本作は、本日4月17日より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するもの。結成20周年イヤー