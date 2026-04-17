『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』ジャケット写真

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　ONE OK ROCKが、ライブEP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を4月30日に配信リリースする。

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　本作は、本日4月17日より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するもの。結成20周年イヤーの2025年8月に開催されたジャパンツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』より、日産スタジアム公演の模様を凝縮。最新アルバム『DETOX』の楽曲を中心に、ライブ定番曲「Make It Out Alive」や、ライブならではのピアノバージョンで披露された「Renegades」など、バンドの現在地を証明するパフォーマンスが収録されている。

　なお、本作に収録される「Party's Over」は、本日4月17日よりラジオオンエアが解禁となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）