【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月14日・15日・16日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・万博記念公園にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の第6弾追加アーティストが発表された。 ■国内・韓国からアーティストが集結 東京8月14日には、PACIFIC STAGEのヘッドライナーとして、MAN WITH A MISSIONの出演が決定。圧倒的なライブパフォーマンスと揺るぎない存在感で国内外