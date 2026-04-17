撮影：宮川舞子 「とんでもない舞台」が、4月9日に幕を開けました 15名のキャスト全員が、過去に三谷作品への出演経験を持つゴージャスな顔ぶれ。その俳優陣が一堂に集い、一人が何役もこなしながら歌い、舞台上を縦横無尽に駆け抜ける登場人物は、なんと100役以上。三谷幸喜 新作ミュージカル『新宿発8時15分』が4月9日、日本青年館ホールにて開幕しました。 事前に三谷さんはこう語っていました。