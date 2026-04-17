7人組グループ・BTSが、きょう17日、18日の2日間にわたって、約7年ぶりに完全体で開催する日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催する。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS同公演は、4月9日、11日、12日に開催された韓国・高陽公演を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・85公演を予定。グループとしても、K-POP単一アーティストとしても