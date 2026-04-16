長年第一線で活躍するモノマネ界の雄が、ある若手芸人の斬新すぎる顔マネに注目。番組で取り上げられ話題となった。【映像】話題を呼んだ京本政樹の顔マネ（実際の様子、27分10秒頃）4月15日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、「東西ものまね戦士」が集結し、珠玉のネタや業界の裏話が披露された。番組内では、ホリが「これにはやられた」と嫉妬した令和のモノマネ芸人として、森作くんを紹介した。ホリが絶賛した