NTTドコモは、一部スマートフォンについて、オンラインショップ価格や「いつでもカエドキプログラム」の残価を4月17日以降変更する。オンラインショップ価格は値上げされ、残価は増額される。 iPhone 17e（ソフトピンク） オンラインショップ価格は、iPhone 17e（256GB）が11万9900円→13万1219円、iPhone 17（256GB）が15万2900円→16万4197円、iPhone 16（128GB）が13万3265円→14万5706円、らくらくスマӦ