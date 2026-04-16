17日（金）は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。ただ、西日本や沖縄は午後、段々と雲が多くなり、夜を中心に一部でにわか雨がありそうです。18日（土）は雲が広がりやすくなりますが、週末は全国的にお出かけ日和となる見通しです。ただ、台風4号が北上する影響で小笠原諸島では18日にかけてうねりを伴った高波に警戒が必要です。また、西日本から北日本の太平洋側では台風から離れていても波が高くなるため、海のレジャー