プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月15日にユーチューブを更新し、ロッテ・サブロー監督（49）の黒木知宏投手コーチ（52）に対する振る舞いについて苦言を呈した。「相手は先輩。ああいうことをすると、みんなが見ている」問題のシーンは、12日にベルーナドームで行われた西武戦で起こった。ロッテが1点リードで迎えた9回。ロッテの守護神・横山陸人投手（24）は、1死走者なしから仲三優太外野