●古河電工、フジクラが過去最高益中東情勢で相場が不安定な中、電線大手3社（古河電工、フジクラ、住友電工）は好調な動きを見せている。【こちらも】値上げと受注停止の衝撃! ナフサ高騰で激変する日本株の勝ち組条件特に、古河電工とフジクラは過去最高益を記録しており、上値追いの動きが顕著となっている。古河電工の株価は6日、25年半ぶりに株式分割考慮後の過去最高値を記録し、フジクラも4月13日に上場来高値を更新