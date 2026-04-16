高知県などで生産される大型の柑橘類で、3月ごろに旬を迎えるとされる文旦。今、SNS上ではそんな文旦の斬新な剥き方が大きな注目を集めています。「文旦を剥いてくれた旦那の発想が最高すぎる」とその模様を紹介したのはなみそさん（@omochi_nam01）。【写真】「文旦のお造り」を作ってくれましたカットした皮で作ったお頭と尻尾の間に剝き身を並べたそのデザインは、まさに文旦の活け造り。これまでさまざまな剥き方をした