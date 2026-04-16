歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎で初のEP（ミニアルバム）の「NewBeginning」の発売記念ライブを行った。推し曲の「LOVEしない？」では、“愛あふレオン”な「LOVEしないダンス」を披露した。勢いよく膝スラでステージに登場すると、ヒット曲「全てあげよう」や「Fun！Fun！Fun！」を披露。そして迎えた「LOVEしない？」で、胸の前に両手でつくったハートマークを突き出したり、上下に動かしたりする「LOVE