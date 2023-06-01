池田模範堂の商品「ムヒベタV液」のイメージキャラクターを務めるNumber_i・神宮寺勇太の初となる単独TVCMが、4月17日より放送される。あわせて、神宮寺の新たな一面を楽しめるWEBムービーも順次公開予定だ。【動画】神宮寺勇太出演「ムヒベタV液」TVCMメイキングムービーもNumber_iの神宮寺勇太が、池田模範堂の商品「ムヒベタV液」のTVCM「効果の部屋速攻ステロイド」篇に登場する。紺色のシックなスーツに身を包んだ神宮