秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPIONが15日、東京・ららぽーと豊洲で、8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。昨年10月リリースの2ndミニアルバム以来、約半年ぶりの楽曲リリース。この日は雨も降る中、新曲「7秒のレジスタンス」「アイマイライフ」を披露し、さらに「その世界線を生きている」を力強いダンスで初披露。合計6曲を集まったファンへ届けた。初