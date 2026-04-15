ヤマキ（愛媛県伊予市）が、調味料「めんつゆ」をモチーフにした「めんつゆクッション」をプレゼントする「ヤマキめんつゆづくしキャンペーン」を開催。同社は、「エイプリルフール」の企画として、4月1日に公式「X」に「めんつゆクッション発売」と投稿を行ったところ、さまざまなユーザーから「欲しい！」「ギュッとしてみたい」といった反響があり、今回のプレゼントキャンペーンの実施に至ったということです。【えっ？】マ