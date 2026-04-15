【「本なら売るほど」3巻】 4月15日 発売 価格：858円 KADOKAWAは、児島 青氏によるマンガ「本なら売るほど」3巻を4月15日に発売した。価格は858円。 本作は、年若いひっつめ髪の店主が営む古本屋「十月堂」を舞台に展開するヒューマンドラマ。「マンガ大賞2026」大賞や「このマンガがすごい！2026」オトコ編 第1位などを受賞している。 また、石川界人さんと島本