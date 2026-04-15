【「本なら売るほど」3巻】 4月15日 発売 価格：858円

KADOKAWAは、児島 青氏によるマンガ「本なら売るほど」3巻を4月15日に発売した。価格は858円。

本作は、年若いひっつめ髪の店主が営む古本屋「十月堂」を舞台に展開するヒューマンドラマ。「マンガ大賞2026」大賞や「このマンガがすごい！2026」オトコ編 第1位などを受賞している。

また、石川界人さんと島本須美さんによるボイスコミックもYoutubeにて公開されている。収録内容は、コミックス1巻の第2話「コーヒーにこんぺいとう」。

□「本なら売るほど」ボイスコミックのYoutubeページ

「十月堂」店主役：石川界人さん

島本須美さん

【あらすじ】

年若いひっつめ髪の店主が営む、街の小さな古本屋「十月堂」。

棚作りに工夫を凝らしたり、厄介な来訪者に悪戦苦闘したりしながら、今日ものんびり営業中です。

人の手を渡り、時を超え、今なお次なる読み手を待っている本のために。

読めばきっと、誰かと本の話がしたくなる。本と人生をめぐる短編連作ドラマ。