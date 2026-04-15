先週行われたチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでレアル・マドリードを敵地で2-1と撃破したバイエルン。この試合後、スーパーセーブを連発したGKマヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰を求める声が国内で高まっている。1stレグの後には元ドイツ代表のローター・マテウス氏がノイアーの復帰を熱望するコメントを残していたが、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンがノイアーを招集することはないだろうとも語っていた。この発言に反