Photo: SUMA-KIYO スマホやAlexaなどと連携することで、離れた場所からの操作を可能にするスマート家電。我が家でも少しずつスマート化を進めてはいますが、コーヒーメーカーや空気清浄機のように、いまだにわざわざ近寄ってボタンを押さなければならない家電って、意外とたくさん残っているんですよね。スマホや音声で物理ボタンを遠隔操作 Photo: