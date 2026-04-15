記事ポイント勝沼醸造がテラスでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を5月23日に開催アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題やランチBOX付きで初夏の甲州ワインを満喫寿司や焼き鳥、フルーツの追加フードと送迎付きで日帰りでも参加しやすい 勝沼醸造が、山梨県甲州市のワイナリーでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催します。初夏のテラスで人気白ワイン「アルガブランカ クラレーザ20