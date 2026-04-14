全く終わる気配がみえないアメリカ・イスラエルとイランの戦闘。 4月14日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「戦争は、ひとつの『狂気』からはじまる」という本の著者でジャーナリストの鈴木哲夫がこの戦闘について語った。 大竹「どうですか、ネタニヤフ大統領の狂気とトランプ大統領の狂気は？」 鈴木「ありとあらゆるものが狂気で、どこか狂ってるよねというふうに世界中で感じ