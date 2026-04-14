小型艇や無人水上艇を組み合わせた新戦術2026年3月、アメリカ海兵隊は海軍特殊作戦部隊と共同で、特殊作戦用小型艇からFPV（一人称視点）攻撃ドローンを運用するテストを実施し、無人水上艇への攻撃に成功しました。【破壊成功】海兵隊員によるFPVドローン攻撃このテストを実行したのは、沖縄に所在するアメリカ海兵隊 第III海兵遠征軍の「遠征作戦訓練グループ（III EOTG）」です。EOTGは、その名のとおり訓練を主導する部隊