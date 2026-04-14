プレシードジャパンが運営する「AVIOT」は4月9日、サンリオの「クロミ」「シナモロール」とのコラボモデル「TE-Q3R-CNR」「TE-Q3R-KUR」の予約受付を開始しました。■クロミ＆シナモロールのスペシャルボイス付き同モデルは、完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3R」をベースに、オリジナルデザインと、各40種類以上の完全新録ボイスを搭載した特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンとなっています。「TE-Q3R」は、コンパクト設計でありなが