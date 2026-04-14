AVIOT×クロミ＆シナモロールデザインのワイヤレスイヤホンが登場！　かわいいおしゃべりボイスも収録

プレシードジャパンが運営する「AVIOT」は4月9日、サンリオの「クロミ」「シナモロール」とのコラボモデル「TE-Q3R-CNR」「TE-Q3R-KUR」の予約受付を開始しました。

■クロミ＆シナモロールのスペシャルボイス付き

同モデルは、完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3R」をベースに、オリジナルデザインと、各40種類以上の完全新録ボイスを搭載した特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンとなっています。

「TE-Q3R」は、コンパクト設計でありながら、ロングバッテリーやハイレゾ再生、ワイヤレス充電、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリングなどに対応したモデルとなっています。

ボイスは、イヤホンの起動・終了や端末との接続状況を知らせる「ボイスガイダンス」と、いつでも好きな時に聴ける「ランダムボイス」を搭載。「シナモロール」「クロミ」それぞれのモデルに、アプリで日本語・英語の切り替えが可能となっています。

パッケージには、新規描き起こしのデザインを採用。チャージングケースは「シナモロール」と「クロミ」をイメージした配色にくわえ、ケースの外側と内側の両面にイラストを配置しています。

イヤホン本体には、ワンポイントとして各キャラクターをモチーフとしたロゴをあしらっています。

さらに、モデル限定のフェイス型シリコンケースも付属しています。

■商品概要

商品名：TE-Q3R-CNR、TE-Q3R-KUR

販売価格：各1万9,800円

予約開始：2026年4月9日

お届け予定日：2026年8月中旬より順次

取り扱い店舗：AVIOT ONLINE MALL

（C）2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L670294

（フォルサ）