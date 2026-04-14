14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1290円高の5万7920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7849.02円に対しては70.98円高。出来高は1万9588枚となっている。 TOPIX先物期近は3764ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比3.35ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57920 +1290