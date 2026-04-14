【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERの3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』（5月4日リリース）より、メンバーのASA、CHIQUITAの個人ビジュアルが公開された。 ■BABYMONSTERのあらたな音楽世界への期待感を高める新ビジュアル ニュース速報の画面を思わせる斬新なマグショットコンセプトで撮影された、ASAとCHIQUITAの個人ビジュアル。カメラを正面から見つめるふたりのカリスマ的な眼