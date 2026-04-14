国際卓球連盟（ITTF）は13日、2026年第16週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は12選手 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）は1つ順位を下げたものの8位に入り、2人が引き続きトップ10入りを維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン