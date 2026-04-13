トーハンは、6月5日(金)〜21日(日)の期間、横浜赤レンガ倉庫にて、「小説『薬屋のひとりごと』原作展 毒と薬、科学とミステリー」を開催する。同展は、2025年12月に開催された同原作展 東京ソラマチ会場に続く、国内2会場目の巡回開催となる。ミステリー小説シリーズ『薬屋のひとりごと』『薬屋のひとりごと』(日向夏さん作、しのとうこさん絵／イマジカインフォス刊)は、大国・茘の後宮に勤める官女・猫猫が、王宮内に巻き起こる