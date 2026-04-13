「階段の上り下りがなんとなくつらい」「しゃがむ動作に少し負担を感じる」と体の変化に悩んでいませんか？40代以降は関節や筋肉のバランスがゆるやかに変化しやすく、特に膝まわりは違和感を覚えやすい部位。急なトラブルではなく、日々の積み重ねとして現れるからこそ、無理のない整え方を知っておくことが大切です。膝は“毎日使い続ける”関節膝は体重を支えながら、曲げ伸ばしを繰り返す関節です。歩く、立つ、座るといった日