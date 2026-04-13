階段がつらいと感じたら。40代以降の“膝まわり”に起きる変化と整え方
「階段の上り下りがなんとなくつらい」「しゃがむ動作に少し負担を感じる」と体の変化に悩んでいませんか？40代以降は関節や筋肉のバランスがゆるやかに変化しやすく、特に膝まわりは違和感を覚えやすい部位。急なトラブルではなく、日々の積み重ねとして現れるからこそ、無理のない整え方を知っておくことが大切です。
膝は“毎日使い続ける”関節
膝は体重を支えながら、曲げ伸ばしを繰り返す関節です。歩く、立つ、座るといった日常の動きすべてに関わるため、知らず知らずのうちに負担がかかりやすいのが特徴。年齢とともに筋力や柔軟性が変化すると、動き始めに違和感を覚えたり、これまで気にならなかった動作が少し重く感じられることがあります。
太ももの筋肉がカギになる理由
膝の安定には、太ももの前後にある筋肉が深く関わっています。これらの筋肉がしっかり働くことで、膝への負担が分散され、スムーズな動きにつながります。一方で、座っている時間が長い生活が続くと、筋肉が十分に使われにくくなり、結果として膝に負担が集まりやすくなることに。「特別な運動をしていないのに違和感が出てきた」と感じる場合、このバランスの変化が影響していることも少なくありません。
膝を守るためのシンプル習慣
膝まわりの負担をやわらげるためには、太ももの筋肉をやさしく動かすことがポイント。強い負荷をかける必要はなく、日常に取り入れやすい動きで十分です。
立った状態で片足を後ろに引き、太ももの前側を伸ばすストレッチは、筋肉の柔軟性を保つのに役立ちます。無理に引き上げるのではなく、伸びを感じる程度でゆっくり呼吸を続けることが大切です。
（２）椅子スクワット
椅子に座る・立つをゆっくり繰り返す動きは、膝に過度な負担をかけずに筋肉を使う方法のひとつ。勢いを使わず、コントロールしながら行うことで、より自然な動きにつながります。
膝の違和感は、急に現れるものではなく、日々の使い方の積み重ねによって感じやすくなるもの。だからこそ、特別なことをするよりも、無理のない動きを少しずつ続けることが大切です。今の状態に合わせて整えていくことで、日常の膝の動きは少しずつ軽やかに変わっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで制作しています
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