東芝ライフスタイルは、全自動洗濯機「ZABOON（ザブーン)」の新製品として、衣類が出し入れしやすい「ロー&ビッグ投入口」を採用した新モデルを2026年6月より順次発売します。 洗濯容量12kgの「AW-12DPB6」と10kgの「AW-10DPB6」が6月発売、9kgの「AW-9DPB6」と8kgの「AW-8DPB6」が7月発売となります。 記事のポイント 従来、大容量モデルに採用されてきた「ロー&ビッグ投入口」や「抗菌ウルトラファインバ