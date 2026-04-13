県内では春の花が見ごろを迎えています。仙北市ではミズバショウの白と緑の鮮やかなコントラストが、訪れた人たちを楽しませています。雪解けの清らかなせせらぎの中、色鮮やかに咲くミズバショウ。群生地として知られている、仙北市田沢湖の国道46号沿いに広がる刺巻湿原です。約3ヘクタールの湿原に、6万株ほどのミズバショウが自生しています。真っ白な花びらのように見えるのは苞という部分で、その中の円柱状の軸にたく