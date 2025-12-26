渡邊雄太【写真：中戸川知世】THE ANSWER

バスケ渡邊雄太の妻・久慈暁子さんがSNSで第1子の妊娠を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • バスケ男子日本代表・渡邊雄太の妻・久慈暁子さんがSNSで第1子の妊娠を発表
  • 「新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります」などと綴った
  • ファンからは「なんと喜ばしい新年でしょう」と祝福の声が殺到している
記事を読む

おすすめ記事

  • 松嶋桃のXから
    Ｍリーグ公式実況の松嶋桃、第１子妊娠　パートナーは「大学時代の同級生」 2025年12月29日 15時30分
  • 誕生日を迎えたことを報告した安座間美優インスタグラム（＠ｍｅｗ＿ａｚａｍａ）より
    セーラー戦士・安座間美優が誕生日を報告「３０代ラスト！楽しむぞ」…今年６月に第１子出産を報告 2025年12月29日 6時2分
  • 侍ジャパンメンバーについて説明する井端弘和監督
    侍・井端監督「暴れて」ＷＢＣ出場決定の大谷翔平に期待大…「いい影響しかない」 2025年12月26日 13時0分
  • 第７６回紅白歌合戦リハーサル取材に登場した幾田りら（カメラ・小泉　洋樹）
    【紅白リハ】幾田りら　ソロでは初「大みそかに向けてエネルギーと熱を持って現場を作っていた」と武者震い 2025年12月28日 16時50分
  • 　優勝に歓喜する中野ら阪神ナイン＝９月７日
    阪神・中野　Ｖ裏側に“ファミリー”の存在　８月野手会で結束力強固「当たり前のことを当たり前にできるチームになった」 2025年12月31日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 3歳男児 マンション9階から転落
    2. 2. ちゃんみなに「紅白出禁」想起も
    3. 3. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    4. 4. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
    5. 5. 39歳娘に噛みついたか 男を逮捕
    6. 6. 吉岡里帆 誤字の離婚報道に言及
    7. 7. 男性が転落死 孫と初日の出へ
    8. 8. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    9. 9. 紅白グダグダ 橋本環奈に再脚光
    10. 10. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    1. 11. 格付けGACKT1人 鬼龍院がエール
    2. 12. 夫婦の営み なくなった理由1位
    3. 13. 新しくも懐かしいオムライス屋
    4. 14. 「格付け」一人勝ちの上沼が涙
    5. 15. ミリオネア 1000万円獲得者現る
    6. 16. スイス爆発 複数国籍の人が犠牲?
    7. 17. のどの乾燥「のど飴」は逆効果か
    8. 18. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
    9. 19. 久慈暁子が第1子妊娠を発表
    10. 20. 異例のお願い 中条あやみが訴え
    1. 1. 3歳男児 マンション9階から転落
    2. 2. 39歳娘に噛みついたか 男を逮捕
    3. 3. 男性が転落死 孫と初日の出へ
    4. 4. バーキン日本事業を米に売却
    5. 5. 宇都宮線 終電まで運転取りやめ
    6. 6. コカイン 若い世代で急拡大か
    7. 7. ホテルのサウナで火事 20人避難
    8. 8. スキマバイト 夜勤中に窃盗か
    9. 9. 許さねぇ 音喜多駿氏をガチ詰め
    10. 10. キャナルシティ博多の別館再開へ
    1. 11. 地震で妻と子3人死亡 涙の警官
    2. 12. 300円初売り→思わぬ高額請求へ
    3. 13. ヒートテック買替タイミング判明
    4. 14. 居酒屋 店員が素手でつまみ食い
    5. 15. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    6. 16. 「あけおめ、離婚して」夫は硬直
    7. 17. 3歳転落 両親「寝たのを確認」
    8. 18. 女性殺害し通帳窃盗か 男を逮捕
    9. 19. 大晦日に「妻が玄関で…」通報
    10. 20. 飲食店で客同士トラブルか 死亡
    1. 1. 市初のサイゼ でかすぎる待合室
    2. 2. 高市首相 今年にかける抱負&展望
    3. 3. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
    4. 4. 郵便集配500拠点を統廃合へ 検討
    5. 5. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
    6. 6. 母も解けず検索…小6の面積問題
    7. 7. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
    8. 8. 年金額に女性絶句 納得いかない
    9. 9. 竹田恒泰氏「おこめ券を配るなんて最悪」減反政策とバラマキの矛盾をバッサリ
    10. 10. 社長室に卓球台? ユニークな会社
    1. 11. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
    2. 12. なぜ? ガチで食品開発するFX会社
    3. 13. 上野公園トイレ改修「不安です」
    4. 14. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
    5. 15. 新幹線のマナー違反 ワースト7
    6. 16. 暴走族&旧車會排除します なぜ?
    7. 17. 高市首相所感「必要な改革断行」
    8. 18. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
    9. 19. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    10. 20. 愛子さま ユーモアエピソード3選
    1. 1. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    2. 2. スイス爆発 複数国籍の人が犠牲?
    3. 3. スイス爆発 負傷者の多くが重傷
    4. 4. 欧州の爆発で100人死傷 原因不明
    5. 5. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
    6. 6. 欧州のバーで爆発 100人超が死傷
    7. 7. 懸念に中国外務省「断固反対」
    8. 8. 中国 年末に航空機を大量発注
    9. 9. 19歳でこの世去って30年、大量の精神安定剤が検死で検出…元旦に流れた韓国歌手の訃報
    10. 10. 夜景に「ヤバいね!」独男性絶句
    1. 11. 欧州のバーで爆発 約40人犠牲か
    2. 12. 韓の大御所俳優 今も集中治療室
    3. 13. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
    4. 14. BTSが「完全体」でカムバックへ
    5. 15. 「赤い馬の年」初日 歓声上がる
    6. 16. ダークパターンとは何か
    7. 17. 台湾総統 新年挨拶で中国を非難
    8. 18. 習氏「歴史の潮流止められない」
    9. 19. プーチン氏の秘密宮殿に衝撃
    10. 20. 3Dプリントのごみを自宅で戻す技
    1. 1. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
    2. 2. 大晦日のUber 20km超案件が多発
    3. 3. 総利益100億円投資家・テスタ氏が2025年を振り返り「20年やっても相場はわからない」新NISAから始めた初心者が陥りがちな株式投資の“罠”
    4. 4. 同じ仕事で年収100万円変化も
    5. 5. インパクト大きい自社株買い発表
    6. 6. やめるからこそ…年賀状で好印象
    7. 7. 公務員は退職金がいい 本当か
    8. 8. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
    9. 9. サイゼ「1号店」記念館お別れへ
    10. 10. 京急大師線の終着駅 何がある?
    1. 11. 2026年 投資で成功できる時代
    2. 12. 年金だけ取り崩す夫婦に懸念も
    3. 13. チョコ市場 値頃感失った影響
    4. 14. 日経株価は華々しいかもしれない
    5. 15. 小田原ドラゴン氏 気になる新車
    6. 16. 凡人が副業月収100万達成する術
    7. 17. 初日の出待機させない? PA閉鎖へ
    8. 18. 頭のいい子が育つお年玉の使い方
    9. 19. 【給付金】児童手当に「2万円が上乗せされる」と聞きましたが、給付は“一度だけ”って本当ですか!? わが家は「年収1000万円」ですが“所得制限なし”で受け取れるでしょうか…？
    10. 20. 制約や義務から自由になる方法
    1. 1. auから楽天モバイル 注意点は
    2. 2. スマホの値上げ 救世主が登場
    3. 3. 「あけおめメッセージ」のコツ
    4. 4. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    5. 5. レンズ一体型の新カメラ 4月発売
    6. 6. キヤノン「EOS R6 Mark III」レビュー　ミドルクラスの定番はどこまで完成度を高めたのか
    7. 7. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    8. 8. Linux上でWindowsアプリをシームレスに動かせるオープンソースツール「WinBoat」
    9. 9. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    10. 10. 100均（ダイソー）で売ってたUSB Type-Cのケーブルやアダプタをたくさん分解してみた：ウェブ情報実験室
    1. 11. ワークマンの2024年版「ペルチェベスト」がグッと進化！ より冷たく温かく、「ゆらぎ機能」も搭載
    2. 12. auのCMでおなじみ杉咲花さんも登場！関西エリアのKDDI直営店「au OSAKA」で「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」の発売カウントダウンイベント開催【レポート】
    3. 13. 映画の興行収入が海賊版によって受けるダメージはジャンルによって変わりプラスの影響を受けることもあるという研究結果
    4. 14. 携帯電話サービス「povo2.0」で「2026年 初売り」を1月5日9時30分まで実施中！福袋とガチャ おみくじを提供。米2合が当たるキャンペーンも
    5. 15. Google Pixel 5a（5G）は日米限定発売、理由は『半導体不足』
    6. 16. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    7. 17. Apple、直営店や公式Webストアにて「初売り」を1月2〜5日限定で開催！iPhone 16eなどが対象。Apple Gift Cardで最大3万8千円還元
    8. 18. 【アキバ物欲】麻生大臣のカステラ！チョイ不良オヤジの″太郎ちゃん牛乳カステラ″
    9. 19. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    10. 20. 閉ざされた寄宿学校で揺れる少女たちの感情　映画『白の花実』美絽＆池端杏慈＆蒼戸虹子インタビュー
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 朝倉TKO負け タイミングに賛否
    3. 3. NHK特番「大谷忖度なし!」絶賛
    4. 4. TBS駅伝中継 ジャイアン走ってた
    5. 5. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
    6. 6. マエケンに内部情報筒抜けだった
    7. 7. 渋野日向子「現在地」浮き彫りに
    8. 8. 「サンベルクスって何?」と疑問
    9. 9. TKO負けの朝倉「何で倒れた?」
    10. 10. 藤川阪神の強さを「見た」
    1. 11. チェルシー マレスカ監督を解任
    2. 12. 今井達也 アストロズと契約
    3. 13. Nイヤー駅伝で22人抜き&区間新
    4. 14. 置き石マーキング 被害額1350万
    5. 15. 朝倉未来が負傷 青木真也が分析
    6. 16. 緊急搬送の朝倉未来 状況を説明
    7. 17. トッテナム 今冬に移籍の可能性
    8. 18. JRA史上初 還暦ジョッキー誕生へ
    9. 19. アビスパ福岡 DF安藤が独1部へ
    10. 20. 今井 残り2日も「音沙汰なし」
    1. 1. ちゃんみなに「紅白出禁」想起も
    2. 2. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
    3. 3. 吉岡里帆 誤字の離婚報道に言及
    4. 4. 紅白グダグダ 橋本環奈に再脚光
    5. 5. 格付けGACKT1人 鬼龍院がエール
    6. 6. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    7. 7. 「格付け」一人勝ちの上沼が涙
    8. 8. ミリオネア 1000万円獲得者現る
    9. 9. 久慈暁子が第1子妊娠を発表
    10. 10. 異例のお願い 中条あやみが訴え
    1. 11. 21歳女優 事務所移籍&改名を発表
    2. 12. 「科捜研の女」ついに完結へ
    3. 13. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
    4. 14. 騒然…綾瀬はるかの手首に釘付け
    5. 15. ミセス 国立競技場4DAYSライブへ
    6. 16. 紅白 異例の「グダグダ進行」か
    7. 17. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
    8. 18. はじめしゃちょー 第1子女児誕生
    9. 19. 声優事務所を5人一斉退所 驚き
    10. 20. 野村萬斎 長女の人事に口出しか
    1. 1. 3000人に「夫婦の営み」を聞いた
    2. 2. Koki,日本離れ決断すべきなのか
    3. 3. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    4. 4. 即カゴINしたい ダイソーの330円
    5. 5. セブン 至福のスイーツ系アイス
    6. 6. ソフトクリーム食べて帰らんか
    7. 7. 「人たらし」な弁当作り 話題に
    8. 8. セブンマニアが驚く新作スイーツ
    9. 9. お年玉で高校生が…ありえぬ正月
    10. 10. 冬コーデ マンネリ気味の小物
    1. 11. まるで本物 1月限定スイーツ
    2. 12. 「最強開運日」注目の日はいつ?
    3. 13. 手軽に気分をリセット！ 旅行に行けないモヤモヤを解消するのは、家でできる非日常時間
    4. 14. 苺が主役 期間限定スイーツ
    5. 15. 「戸畑」はなんて読む？福岡県にある駅名！
    6. 16. メニュー未満の簡単ごはん
    7. 17. M!LK、デビュー10周年で初の紅白出場！　「イイじゃん」大バズりの裏には“地道な努力”があった
    8. 18. 傲慢なせい? 勘違いおじさん
    9. 19. ツーハッチLeeneシリーズに新色登場♡自然な谷間を叶える注目ブラ
    10. 20. オーブン不要 ミニココット