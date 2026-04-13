陸上オーストラリア選手権陸上のオーストラリア選手権で、昨年の世界選手権東京大会に出場した18歳ガウト・ガウト（オーストラリア）が男子200mで19秒67（追い風1.7メートル）のU20世界新記録で大会連覇を飾った。U20の同種目ではウサイン・ボルト（ジャマイカ）らの記録を上回る“20秒切り”。驚異的なタイムに反響が広がっている。現地12日に行われたレースで、18歳の新星ガウトがその名を轟かせた。ラスト100メートルで加速