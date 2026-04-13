陸上オーストラリア選手権

陸上のオーストラリア選手権で、昨年の世界選手権東京大会に出場した18歳ガウト・ガウト（オーストラリア）が男子200mで19秒67（追い風1.7メートル）のU20世界新記録で大会連覇を飾った。U20の同種目ではウサイン・ボルト（ジャマイカ）らの記録を上回る“20秒切り”。驚異的なタイムに反響が広がっている。

現地12日に行われたレースで、18歳の新星ガウトがその名を轟かせた。ラスト100メートルで加速し、トップでフィニッシュ。20秒02（無風）の自己ベストを塗り替える驚異的な19秒67をマークした。オーストラリア人として初めて20秒の壁を破った。

オーストラリア五輪代表のインスタグラムは写真と共に快挙を紹介。「ティーンエイジャーのガウト・ガウトは、19秒67（追い風1.7メートル）を記録して20秒の壁を完全に打ち破り、オーストラリア200mで大会連覇を達成した」と伝えた。

さらに、19秒88で同じく20秒の壁を破ったエイダン・マーフィー（オーストラリア）の快挙に触れつつ、「ガウト・ガウトは、ウサイン・ボルトやエリヨン・ナイトンを上回り、U20世界記録保持者となった」とも綴っている。

驚異的タイムを叩き出した18歳に海外ファンも騒然。インスタグラムのコメント欄には驚きや喝采が相次いだ。

「彼の走りは本当に素晴らしい！ そして20秒を切る選手が2人も出たのはすごい！」

「2人ともまさに飛ぶような走り!!! 本当に信じられないパフォーマンス!!」

「若者たち、めっちゃ速い！」

「ガウト・ガウト、おめでとう！」

「まさに“マシーン”だ!!」

「ウサイン・ボルトの19秒19も危ういぞ」

「彼は400mで世界記録を狙ってみるべきだ」

ガウトは16歳だった2024年12月に200mで20秒04（追い風1.5メートル）を叩き出し、ボルトの16歳時の記録（20秒13）を上回った。昨年は世界陸上デビューを果たし、男子200mでは20秒23（向かい風0.1メートル）の3着で準決勝に進出したが、20秒36の組4着で決勝進出は逃した。



（THE ANSWER編集部）