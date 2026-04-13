日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「清穆」はなんて読む？ビジネス文書でよく見かける「清穆」という言葉。「清」を「せい」と読むのは想像できますが、「穆」はなかなか見かけない漢字ですよね。あなたは「清穆」をきちんと読めていますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく